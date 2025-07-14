На Украине раскрыли «цель номер один» во время визита Келлога в Киев

Главная цель визита спецпредставителя США Кита Келлога на Украину – оценить своими глазами ситуацию в республике. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его мнению, «цель номер один» для Келлога – оценить своими глазами происходящее на Украине. Фесенко также не исключил, что спецпредставитель Трампа поднимет вопрос человеческого потенциала «из-за нехватки бойцов на фронте».

Эксперт также не исключил, что Келлог может интересоваться «политическими изменениями», которые, вероятно, произойдут в течение этой недели, поскольку он является главным связным между Вашингтоном и Киевом.

14 июля Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Эмиссар обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона и перспективы украинских войск в зоне боевых действий. По словам политика, власти Украины рассчитывают, что США проявят понимание при обсуждении способов «принуждения РФ к миру».

Ранее эксперт предположил, что Трамп готовит в своей речи о России.