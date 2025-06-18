На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих

Депутат Леонов: Ереван повторяет путь Киева с преследованием инакомыслящих
close
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Армянские власти полностью повторяют путь Украины с преследованием веры и инакомыслящих. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Парламентарий указал, что бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении преследуют за его взгляды. Он подчеркнул, что репрессии против Карапетяна преследуют цель запугать остальных граждан Армении и показать им, что если они попробуют вступиться за веру, то попадут в тюрьму.

Депутат назвал Карапетяна «здравомыслящим и нормальным человеком», который абсолютно естественно вступился за церковь и веру. Власти же Армении, отметил Леонов, в преследовании веры и инакомыслящих полностью повторяют путь, пройденный Украиной.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «мошенником» российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Накануне брат Карапетяна сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

17 июня Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование этого миллиардера. Он ранее раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в Армении задержали бывшего премьера страны Овика Абрамяна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами