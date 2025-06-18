В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих

Армянские власти полностью повторяют путь Украины с преследованием веры и инакомыслящих. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Парламентарий указал, что бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении преследуют за его взгляды. Он подчеркнул, что репрессии против Карапетяна преследуют цель запугать остальных граждан Армении и показать им, что если они попробуют вступиться за веру, то попадут в тюрьму.

Депутат назвал Карапетяна «здравомыслящим и нормальным человеком», который абсолютно естественно вступился за церковь и веру. Власти же Армении, отметил Леонов, в преследовании веры и инакомыслящих полностью повторяют путь, пройденный Украиной.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «мошенником» российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Накануне брат Карапетяна сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

17 июня Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование этого миллиардера. Он ранее раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в Армении задержали бывшего премьера страны Овика Абрамяна.