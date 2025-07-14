Британский эксперт оценил предстоящие изменения в правительстве Украины

Перестановки в правительстве Украины свидетельствуют о растущем политическом стрессе. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Все ведет к тому, что грядут перестановки шезлонгов на палубе Титаника, то есть Украины. Не могу не заметить, что это в очередной раз отражает растущий политический стресс в Киеве», — сказал он.

Очередной виток слухов о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля появился месяц назад. В июне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера министра экономики Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Позже Владимир Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль может стать новым министром обороны.