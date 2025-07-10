Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России

Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России в случае, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу», — подчеркнул он.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

При этом, по данным дипломатических источников агентства в ЕС, компромисс по пакету может быть найден в ближайшие дни.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.