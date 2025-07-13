Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь

Путин рассказал, как написал Мюнхенскую речь и почему она стала своевременной

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что по дороге на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году полностью переписал свою речь. Фрагмент беседы корреспондента с лидером опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«‎Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. Я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — сказал президент РФ.

По словам Путина, ему «показалось, что пора все-таки» сказать Западу, что нужно «‎жить дружно» и относиться друг к другу с уважением.

В 2007 году Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и идеи однополярного мироустройства, а также выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.

В марте 2025 года постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад проигнорировал заявление президента прекратить игнорировать жизненные интересы РФ. По его словам, «аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл» российского лидера.

Ранее Путин рассказал, с какой привычкой он не расстанется.