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Стало известно о планах Путина на предстоящую неделю

Путин на неделе проведет совещание по здравоохранению и посетит регион РФ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, глава государства также планирует провести совещание с членами правительства по вопросам здравоохранения и демографии.

Другие мероприятия с участием Путина будут анонсированы позднее, добавил журналист.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях сообщал, что в понедельник Путин планирует провести совещание с правительством по вопросам здравоохранения, демографии и других социальных аспектов.

До этого сообщалось, что Путин показал свой служебный автомобиль Aurus изнутри, пригласив в салон журналистов. По словам президента, Aurus — на 100% отечественный автомобиль. При этом разработчики обратились к помощи технологических партнеров, но они выступали исключительно как консультанты, добавил глава государства. Путин отметил, что иногда проводит совещания прямо в Aurus.

Ранее Путин рассказал, с какой привычкой он не расстанется.

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