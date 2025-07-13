Путин рассказал, что проводит совещания прямо в служебном авто

Путин заявил, что иногда проводит совещания прямо в «‎Аурусе»‎

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что иногда проводит совещания прямо в «‎Аурусе»‎. Фрагмент беседы опубликован в его Telegram-канале.

«‎В дороге разговариваем, что же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор. Удобно разговаривать»‎, — сказал глава государства.

Известно, что беседа была записана в начале этого года, во время поездки Путина в Тольятти.

Также Путин признался, что выстраивает свою работу по принципу «семь раз отмерь, один отрежь».

Журналист напомнил, что в числе характеристик Путина есть «пониженное чувство опасности». На что глава государства заявил, что это не совсем точное описание, которое было дано ему во время подготовки к работе в нелегальной разведке. Он отметил, что для выявления личных и деловых качеств кандидата создавались искусственные ситуации, связанные с риском. Президент признался, что знал об этом, поэтому вел себя спокойнее, чем любой другой человек.

Ранее Путин рассказал, с какой привычкой он не расстанется.