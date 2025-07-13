Путин: Британия и Франция до сих пор винят РФ в распаде своих империй

Некоторые бывшие колониальные страны, например, Великобритания и Франция, до сих пор винят Россию в распаде своих империй. Это влияет на отношения между государствами сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу — как это ни странно», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что подобные претензии выглядят «смешно», учитывая, что после Второй мировой войны США вместе с СССР работали над разрушением империй этих стран. Президент напомнил, что Штаты оказывали тогда содействие колониям в обретении независимости и суверенитета.

До этого Путин заявил, что в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология, как принято считать. Президент пояснил, что после распада СССР осталось «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам» РФ. По его мнению, это связано с желанием Запада достичь определенных геополитических преимуществ. Путин подчеркнул, что, несмотря на попытки РФ донести свою позицию, представители западных государств оставались равнодушными к ним.

Ранее помощник президента РФ рассказал о работе по улучшению отношений России и США.