Путин: Россия поняла, что должна заявить о себе как о суверенной державе

Путин: Россия поняла, что с ней не будут считаться, пока она о себе не заявит

России стало понятно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые кадры интервью журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале 13 июля.

Глава российского государства заявил, что в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР.

В начале июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными». Также Путин отметил, что во время Гражданской войны в США Россия поддержала Север.

Ранее помощник президента РФ рассказал о работе по улучшению отношений России и США.