На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия поняла, что должна заявить о себе как о суверенной державе

Путин: Россия поняла, что с ней не будут считаться, пока она о себе не заявит
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

России стало понятно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые кадры интервью журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале 13 июля.

Глава российского государства заявил, что в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР.

В начале июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными». Также Путин отметил, что во время Гражданской войны в США Россия поддержала Север.

Ранее помощник президента РФ рассказал о работе по улучшению отношений России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами