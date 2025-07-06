Путин высказался об отношениях РФ и США

Россия и США во все времена находили нечто общее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и свообразными».

«Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали», — напомнил о событиях последней четверти XVIII века российский президент.

Также Путин отметил, что во время Гражданской войны в США Россия поддержала Север.

«Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», — резюмировал президент.

До этого Путин и президент США Дональд Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Обычно одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Ранее Путин высказался о восстановлении отношений с США.