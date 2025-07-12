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России предсказали гибридную войну с Западом после перемирия с Украиной

L'AntiDiplomatico: после мира на Украине РФ ждет гибридная война с Западом
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Михаил Голенков/РИА Новости

После установления мира на Украине Россию ожидает изощренная гибридная война с Западом . Такой прогноз опубликовало итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Изощренная гибридная война Запада против России <..> неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — написал обозреватель издания Эндрю Корыбко.

По мнению журналиста, предотвратить непрямую эскалацию не может даже оптимистичный сценарий, предполагающий заключение стратегического соглашения между РФ и США.

По словам Корыбко, важную роль в этой гибридной войне будет играть искусственный интеллект. Во-первых, лидерство Запада в развитии технологий ИИ и Интернета вещей обеспечит ему преимущество в экономике и военной сфере, что вызовет серьезный кризис в РФ. Во-вторых, по мнению Корыбко, используя свою роль авангарда Четвертой промышленной революции, Запад может начать информационную войну с РФ на базе ИИ. Третьим аспектом будущей гибридной войны Корыбкой назвал противодействие США и Китая, а также поддержку Вашингтоном политики Брюсселя в отношении РФ.

До этого папа Римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры о мире на Украине.

Ранее Индонезия поддержала план Бразилии и Китая по достижению мира на Украине.

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