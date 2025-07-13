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Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за позицию по СВО

Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку СВО
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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном СВО России, — сообщили в МИД.

Также Лавров высоко оценил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

По данным ведомства, в ходе встречи деятели обсудили ситуацию в регионе и назвали причиной напряженности в Восточной Азии наращивание военной активности США и их союзников и участившиеся военные маневры с привлечением ядерного компонента.

До этого Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. При этом президент России Владимир Путин в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность договоренностям.

Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ сообщили, что встреча прошла в городе-курорте Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

Ранее Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном за год не смогли бросить курить.

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