Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за позицию по СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном СВО России, — сообщили в МИД.

Также Лавров высоко оценил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

По данным ведомства, в ходе встречи деятели обсудили ситуацию в регионе и назвали причиной напряженности в Восточной Азии наращивание военной активности США и их союзников и участившиеся военные маневры с привлечением ядерного компонента.

До этого Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. При этом президент России Владимир Путин в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность договоренностям.

Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ сообщили, что встреча прошла в городе-курорте Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

Ранее Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном за год не смогли бросить курить.