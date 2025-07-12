Путин подтвердил Ким Чен Ыну приверженность всем договоренностям

Президент России Владимир Путин в своем послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил приверженность всем ранее достигнутым договоренностям между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своей коллегой Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

Кроме того, Лавров передал северокорейскому лидеру привет от Путина. Путин также через Лаврова передал Ким Чен Ыну послание, в котором выразил надежду на продолжение прямых контактов в ближайшее время.

Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или российского президента РФ Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время не запланированы.

Ранее Лавров оценил привлекательность Вонсана для россиян.