Лавров и Ким Чен Ын посмеялись над своей вредной привычкой

Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном за год не смогли бросить курить

Во время визита в Северную Корею министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором поприветствовал лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

На рукопожатии Ким Чен Ын напомнил, что с их предыдущей встречи прошел ровно год. В ответ Лавров с улыбкой отметил, что, как и тогда, оба продолжают курить. Глава российского МИДа признал, что они с северокорейским лидером так и не смогли расстаться с вредной привычкой.

Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или российского президента РФ Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время не запланированы.

Ранее Лавров оценил привлекательность Вонсана для россиян.