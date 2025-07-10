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Премьер Польши заявил о необходимости «победы» Украины

Премьер Польши Туск: восстановление Украины невозможно без ее победы над Россией
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Запада должны вернуться к обсуждению путей «победы» Украины в конфликте с Россией, чтобы все остальные дискуссии имели смысл. Его слова с конференции по восстановлению Украины в Риме приводит «Европейская правда».

«Не может быть восстановления без победы. Мы должны обсуждать не только то, как Украине выжить, а как победить», – заявил Туск.

По его словам, речь идет о территориальной целостности, суверенитете и стабильном мире. Премьер Польши также утверждает, что Россия якобы ведет конфликт против Европы.

До этого спецпредставитель президента США по вопросу Украины Кит Келлог заявил, что союзники Киева должны помочь с восстановлением страны, разработав новый план Маршалла. По его словам, для начала нужно достичь прекращения огня между сторонами. Келлог указал, что как бывшему солдату ему «трудно понять уровень насилия, который наблюдается на Украине».

Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.

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