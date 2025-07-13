В КНДР заявили о поддержке со стороны РФ по вопросу Корейского полуострова

Россия поддерживает справедливые меры КНДР по защите своего суверенитета в ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Российская сторона в связи с ситуацией на Корейском полуострове выразила непоколебимую поддержку справедливым усилиям КНДР по защите безопасности государства», — передает ЦТАК.

В агентстве также отметили, что КНДР поддерживает меры, которые использует Россия для устранения причин конфликта на Украине.

До этого председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Россия и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вонсане.

11 и 12 июля Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от президента Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также дипломат поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».

Ранее Лавров и Ким Чен Ын посмеялись над своей вредной привычкой.