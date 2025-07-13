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Ким Чен Ын заявил, что Москва и Пхеньян демонстрируют единство во всех вопросах

Ким Чен Ын: РФ и КНДР разделяют позиции «во всех стратегических вопросах»
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Korean Central News Agency/AP

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Россия и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. Об этом сообщает Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вонсане.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях», — сообщает агентство.

Во время встречи Ким также подтвердил «безусловную поддержку» руководства РФ при разрешении украинского конфликта.

11 и 12 июля Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от президента Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также дипломат поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».

Ранее Путин передал Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение прямых контактов.

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