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В Совфеде заявили об «эгоистическом империализме» Трампа

Пушков: «империализм Трампа» отражает потерю конкурентоспособности США
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Начавшаяся торговая война между США и Европой отражает экономическое ослабление Вашингтона. Об этом сенатор Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке», — написал он.

Пушков отметил, что Трамп пытается решить торговые дисбалансы методами, соответствующие принципу «США превыше всего».

Незадолго до этого Пушков заявил, что сторонники президента США Дональда Трампа критикуют его за поддержку сенатора Линдси Грэма, американского лидера уже затягивает «вашингтонское болото».

В настоящий момент Трамп рассматривает возможность введения пакета санкций против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушков заявил, что США и Европа больше не верят в победу Украины.

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