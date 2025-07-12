Глава Еврокомиссии пригрозила ввести контрмеры против США из-за пошлин

Европейский союз введет контрмеры против США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Об этом, комментируя введение новых тарифов, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

«Введение 30-процентных пошлин на экспорт ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики», — заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что немногие экономики мира могут сравниться с ЕС по уровню открытости и приверженности принципам справедливой торговли. Глава ЕК отметила готовность к переговорам с США и к достижению соглашения к 1 августа.

Она подчеркнула, что будет принимать все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости.

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим пошлинам.

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России.