На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин передал Ким Чен Ыну послание

Путин передал лидеру КНДР послание о продолжении прямых контактов
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение прямых контактов в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с северокорейским лидером.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

До этого Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. По словам дипломата, Вонсан представляет собой «очень хороший туристический объект».

В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами