Путин передал Ким Чен Ыну послание

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение прямых контактов в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с северокорейским лидером.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

До этого Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. По словам дипломата, Вонсан представляет собой «очень хороший туристический объект».

В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР.