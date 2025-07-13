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В Европарламенте призвали немедленно принять ответные меры против пошлин США

Депутат ЕП призвал ЕС немедленно ввести ответные меры против пошлин США
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз как можно скорее ввести ответные меры против США после решения по пошлинам. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твердо убежден, что теперь они должны быть немедленно введены», — говорится в сообщении.

Первый список ответных мер должен быть введен в действие уже в понедельник, 14 июля, заявил Ланге.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки с 1 августа введут пошлины в размере 30% на товары из ЕС и Мексики.

В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ КНР также ввела 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США объявили о введении пошлин на импорт из Молдавии.

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