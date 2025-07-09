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США объявили о введении пошлин на импорт из Молдавии

Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Молдавии
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Carlos Barria/Reuters

Администрация США приняла решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Молдавии. Об этом говорится в письме на имя президента Молдавии Майи Санду, его опубликовал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как следует из документа, США увеличат эту тарифную ставку в случае, если власти Молдавии примут решение ввести ответные пошлины.

Кроме того, уведомления о введении пошлин хозяин Белого дома направил лидерам Алжира, Ирака и Ливии, где размер пошлин составит 30%, а также главам Брунея (25%) и Филиппин (20%).

До этого глава Белого дома заявил, что Вашингтон может ввести импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС.

На инициативу американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других стран, в частности Соединенных Штатов.

По словам американского министра финансов Скотта Бессента, США ожидают получить в качестве сборов от новых таможенных тарифов более $300 млрд к концу года.

Ранее США предложили Евросоюзу заключить тарифную сделку.

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