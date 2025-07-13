Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знал о Волынской резне, являются запредельной ложью. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — отметил он.

До этого бывший педагог президента Украины Алла Шепилко рассказала, почему он не знает правду о Волынской резне. По ее словам, учитель истории Зеленского в школьные годы подавал определенные исторические события в искаженном ключе.

10 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что лидер Украины не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей, потому что в школе его не учили этой теме.

Ранее в МИД РФ оценили высказывания Зеленского о Волынской резне.