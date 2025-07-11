Президент Украины Владимир Зеленский либо врет о незнании истории Волынской резни, либо является обыкновенной «бестолочью». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По словам Дуды, Зеленский сказал, что в школе его не учили этой теме.

«Хотя Анджей Дуда поверил, или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров», — говорится в заявлении МИД РФ.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что к власти на Украине пришли абсолютно неграмотные люди, неподготовленные к государственному управлению.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.