Учитель истории Владимира Зеленского в школьные годы подавал определенные исторические события в искаженном ключе. Об этом Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на бывшего педагога Аллу Шепилко.

По ее словам, преподаватель Константин (имя изменено — прим. ред.) прибыл из западных регионов Украины и акцентировал тему украинской государственности.

«Историк был помешан на этой идее. Поскольку никто, включая старшее поколение, не разбирался в вопросе глубоко, у Константина был карт-бланш», — говорится в материале.

Шепилко отметила, что педагог легко отвечал на вопросы, но проверить достоверность его трактовок было невозможно.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По его словам, Зеленский сказал, что в школе его не учили этой теме.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что к власти на Украине пришли абсолютно неграмотные люди, неподготовленные к государственному управлению.

Ранее в МИД РФ оценили высказывания Зеленского о Волынской резне.