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Иранский посол заявил, что Тегеран продолжит программу мирного атома

Посол Джелали: Иран не создаст ядерную бомбу и не лишит поколения будущего
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, но не может лишать свои будущие поколения мирных ядерных технологий. Об этом заявил посол исламской республики в России Касем Джелали в интервью телеканалу «Россия-24».

«Иран, безусловно, продолжит свою мирную атомную энергетическую программу. Мы не стремимся к ядерной бомбе, но мы не можем лишать будущие поколения нашей страны мирных ядерных технологий», — заявил дипломат.

Джелали подчеркнул, что Иран не остановит строительство атомной электростанции, а также продолжит проводить обогащение урана в той мере, в которой сможет поставлять энергию для собственных электростанций.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов. Также американский лидер выразил уверенность, что Тегеран в ближайшее время не станет возвращаться к ядерным разработкам.

24 июня представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди заявил, что Иран продолжит развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратит этот процесс. По его словам, США и Израиль не могут уничтожить атомную отрасль Ирана.

Ранее Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану.

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