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В МИД РФ прокомментировали атаки ВСУ на Белгород

Захарова: Киевский режим атаками на Белгород собрал в себе терроризм и людоедство
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украина атаками на Белгород собрала в себе терроризм и людоедство. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«‎Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятникам. Будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаки ВСУ на два социальных объекта в столице региона. В своем заявлении губернатор подчеркнул, что никаких сведений о пострадавших не поступало. Гладков добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

Одним из первых об атаке украинского БПЛА на «Белгород Арену» написал Telegram-канал Baza. Он же опубликовал видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат врезается в крышу спорткомплекса.

«Белгород-Арена» предназначена для соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта. Стадион вмешает 10105 человек. Строительство арены началось в 2015 году. Открыли стадион в 2021 году.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.

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