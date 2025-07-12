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На «Белгород-Арену» упал беспилотник

На «Белгород-Арене» начался пожар после падения беспилотника
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Telegram-канал «Baza»

На «Белгород-Арену» упал беспилотник, сообщает Telegram-канал Baza.

На арене начался пожар, сейчас там работают экстренные службы.

«Белгород-Арена» предназначена для соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта. Стадион вмешает 10105 человек. Строительство арены началось в 2015 году. Открыт стадион был в 2021 году.

Сейчас волейбольный клуб «Белогорье», для которого «Белгород-Арена» является домашней, проводит свои матчи в Туле.

21 июня 2023 года футболист Игорь Калинин рассказал о своей реакции на инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который упал на многоэтажный жилой дом.

«Откровенно скажу, что никак на это не отреагировал. Я уверен в нашей стране. И в том, что все, кто живет в России, все в безопасности. На меня лично эта история не повлияла», — сказал спортсмен.

Ранее олимпийский чемпион снимал осколки сбитых снарядов со своего дома в Белгороде.

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