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Дрон ВСУ ударил по легковушке в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль мирного жителя
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль с человеком внутри. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирного жителя, управлявшего автомобилем, спасти не удалось..

До этого над Белгородской областью сбили восемь украинских беспилотников.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Новосадовый в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, бригада скорой медицинской помощи доставила раненую в больницу №2 в Белгороде.

Как отметил глава региона, из-за атаки беспилотника в Новосадовом произошел пожар — здесь загорелась кровля одного из домов.

8 июля на территории Белгородской области в результате атаки украинских дронов произошел пожар в поле с пшеницей площадью три гектара.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.

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