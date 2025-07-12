Стала известна причина отказа BlackRock финансировать восстановление Украины

Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины из-за изменчивой позиции президента США Дональда Трампа, которая отпугнула инвесторов. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Агентство Bloomberg ранее писало, что Франция работает над инициативой создать новый фонд по восстановлению Украины после решения американской инвестиционной компании BlackRock прекратить поиск инвесторов для этих целей.

По данным Telegraph, основной причиной отказа от инвестиций послужило избрание Трампа. Помимо этого, позиция американского лидера по вопросу украинского урегулирования колебалась «от безразличия до откровенной враждебности».

«Подобная непоследовательность, похоже, в конечном итоге и стала катализатором перемен в позиции BlackRock», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что компания была вынуждена отказаться от инвестирования, поскольку резкие повороты Трампа отпугнули инвесторов.

BlackRock в начале 2025 года прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда восстановления Украины.

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