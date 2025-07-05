Франция намерена создать фонд по восстановлению Украины вместо США

Франция работает над инициативой создать новый фонд по восстановлению Украины после решения американской инвестиционной компании BlackRock прекратить поиск инвесторов для этих целей. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам источников, Франция работает над предложением о создании фонда для замены отмененной инициативы BlackRock, но пока неясно, насколько эффективным окажется новый план без поддержки США», — говорится в сообщении издания.

BlackRock в начале 2025 года прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда восстановления Украины.

Представители инвесторов должны были участвовать на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля, однако подтверждения этой информации пока нет.

Ранее военный эксперт назвал приоритетную цель для ВС РФ на Украине.