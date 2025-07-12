На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии сообщили, что Мелони напомнила Зеленскому о его долгах

L'AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о его долгах на ужине в Риме
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Премьер Италии Джорджи Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины для того, чтобы напомнить ему о долгах перед Европой. Об этом заявило итальянское издание L.

«Ужин формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен», — отмечается в публикации.

L'AntiDiplomatico указывает, что конференция была возможностью определить, «кто будет нести ответственность за реконструкцию Украины, прибрав к рукам ее богатства».

»Правительство Украины не сможет погасить долги. А Blackrock и другие инвесторы пытаются уйти и оставить эту «горячую картофелину» Европе», — подчеркнуло издание.

До этого сообщалось, что Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее Мелони заявила, что Вашингтон не отказался от поставок оружия Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами