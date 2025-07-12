L'AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о его долгах на ужине в Риме

Премьер Италии Джорджи Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины для того, чтобы напомнить ему о долгах перед Европой. Об этом заявило итальянское издание L.

«Ужин формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен», — отмечается в публикации.

L'AntiDiplomatico указывает, что конференция была возможностью определить, «кто будет нести ответственность за реконструкцию Украины, прибрав к рукам ее богатства».

»Правительство Украины не сможет погасить долги. А Blackrock и другие инвесторы пытаются уйти и оставить эту «горячую картофелину» Европе», — подчеркнуло издание.

До этого сообщалось, что Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее Мелони заявила, что Вашингтон не отказался от поставок оружия Киеву.