Захарова прокомментировала атаку ВСУ на «Белгород Арену»

Захарова об атаке ВСУ по «Белгород Арене»: Киев ведет борьбу с мирным населением

Украинская сторона ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей. Об этом, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «Белгород Арену», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — заявила она.

По словам Захаровой, власти Украины будто «решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаки украинской стороны на два социальных объекта в столице региона.

В своем заявлении губернатор подчеркнул, что никаких сведений о пострадавших не поступало. Он добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

Одним из первых об атаке украинского БПЛА на «Белгород Арену» написал Telegram-канал Baza. Он же опубликовал видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат врезается в крышу спорткомплекса.

Ранее Гладков показал момент удара дрона украинской армии по «Белгород Арене».