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Гладков показал момент удара дрона украинской армии по «Белгород Арене»

Гладков: опубликовано видео удара ВСУ по «Белгород Арене»
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал видео удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Белгород Арене».

«‎Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов», — написал глава региона. ‎

На кадрах виден момент взрыва в здании. Гладков отметил, что решение отменить праздничные мероприятия 12 июля было верным. В эту субботу в регионе отмечают День Прохоровского поля. Массовые гуляния отменили по решению оперштаба из-за участившихся атак со стороны украинской армии.

До этого глава Белгородской области подтвердил атаки ВСУ на два социальных объекта в столице региона. В своем заявлении губернатор подчеркнул, что никаких сведений о пострадавших не поступало. Гладков добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

Одним из первых об атаке украинского БПЛА на «Белгород Арену» написал Telegram-канал Baza. Он же опубликовал видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат врезается в крышу спорткомплекса.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.

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