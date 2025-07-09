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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР

Песков: визиты Ким Чен Ына в Россию или Путина в КНДР не запланированы
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или российского президента РФ Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время не запланированы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров совершит поездку в КНДР в период с 11 по 13 июля.

«Сейчас в ближайшее время таких планов нет, когда они будут, мы сообщим. Каждый раз наши представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно же они руководству страны передают послание Путина», — сказал представитель Кремля.

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

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