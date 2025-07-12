Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну личный привет от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Путин также через Лаврова передал Ким Чен Ыну послание, в котором выразил надежду на продолжение прямых контактов в ближайшее время.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12 июля. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

До этого Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. По словам дипломата, Вонсан представляет собой «очень хороший туристический объект».

В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР.