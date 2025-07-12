Лавров отреагировал на заявление Трампа о необходимости диалога США и КНДР

Лавров: РФ и КНДР услышали заявление Трампа о необходимости диалога с Пхеньяном

Москва и Пхеньян услышали заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости возобновить контакты с северокорейским руководством. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

В субботу, 12 июля, дипломат провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи. Встреча состоялась в городе Вонсане на юго-востоке республики.

«Трамп высказывался за возобновление контактов между КНДР и США, в том числе и на высшем уровне. Мы это услышали, наши корейские друзья тоже услышали, пока на этом все», — сказал Лавров.

28 июня американский лидер выразил уверенность, что смог бы урегулировать гипотетический конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам политика, он очень хорошо ладит с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В тот же день Трамп заявил, что ему удалось вернуть уважительное отношение к США со стороны лидеров ряда стран. Речь идет о президенте РФ Владимире Путине, председателе КНР Си Цзиньпине и северокорейском лидере.

Ранее в США заметили расширение ядерного комплекса КНДР.