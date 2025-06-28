Трамп считает, что добился уважительного отношения к США со стороны лидеров ряда стран

Трамп заявил, что вернул уважительное отношение к США лидеров РФ, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось вернуть уважительное отношение к Вашингтону со стороны лидеров России, Китая и КНДР, передает «Интерфакс».

Американский лидер счел «приятными» высказывания президента РФ Владимира Путина о нем на встрече с журналистами накануне.

«Путин уважает нашу страну, президент Китая Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — «Газета.Ru»), Ким Чен Ын также уважают нашу страну», — подчеркнул Трамп.

По его словам, еще год назад мир и, в частности, российский президент не уважали США из-за некомпетентности предыдущего главы Белого дома Джо Байдена и его окружения.

27 июня Путин по итогам визита в Минск назвал Трампа мужественным человеком.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с Трампом будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».