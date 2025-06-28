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Трамп оценил возможность урегулирования гипотетического конфликта с КНДР

Трамп заявил, что смог бы урегулировать возможный конфликт с Северной Кореей
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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Президент США Дональд Трамп полагает, что смог бы урегулировать гипотетический конфликт с Северной Кореей. Об этом глава Соединенных Штатов заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Если возникнет конфликт... Я с ним (лидером КНДР Ким Чен Ыном. — «Газета.Ru») очень, очень хорошо лажу, и мы добьемся разрешения конфликта с Северной Кореей», — сказал американский лидер, комментируя сообщения о подготовке письма по вопросу возобновления каналов связи между Вашингтоном и Пхеньяном.

Трамп добавил, что у него были «действительно хорошие отношения» с Ким Чен Ыном.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что ему удалось вернуть уважительное отношение к Вашингтону со стороны лидеров России, Китая и КНДР. Глава государства счел «приятными» слова президента РФ Владимира Путина, согласно которым Трамп является мужественным человеком.

Ранее в КНДР осудили США за удары по Ирану.

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