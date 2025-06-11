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В США заметили расширение ядерного комплекса КНДР

Bloomberg: КНДР, вероятно, расширяет свой ядерный арсенал
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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Северная Корея, вероятно, расширяет свой ядерный арсенал. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис, выложивший снимки со спутников в сеть, утверждает, что на кадрах можно видеть нечто подобное на обогатительный завод. Объект расположен примерно в 100 километрах к северу от столицы КНДР, Пхеньяна — рядом с городом Йонбён.

Льюис предположил, что это обогатительный завод на основании того, что он похож на уже действующий аналогичный объект в Кансоне.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе также сообщил, что организация внимательно следит за строительством объекта в Йонбёне.

В конце апреля Ким Чен Ын заявил о необходимости ускорить поступление во флот КНДР ядерного оружия.

Ранее в США заявили о близости мира к ядерному уничтожению.

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