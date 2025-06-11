В США заметили расширение ядерного комплекса КНДР

Северная Корея, вероятно, расширяет свой ядерный арсенал. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис, выложивший снимки со спутников в сеть, утверждает, что на кадрах можно видеть нечто подобное на обогатительный завод. Объект расположен примерно в 100 километрах к северу от столицы КНДР, Пхеньяна — рядом с городом Йонбён.

Льюис предположил, что это обогатительный завод на основании того, что он похож на уже действующий аналогичный объект в Кансоне.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе также сообщил, что организация внимательно следит за строительством объекта в Йонбёне.

В конце апреля Ким Чен Ын заявил о необходимости ускорить поступление во флот КНДР ядерного оружия.

Ранее в США заявили о близости мира к ядерному уничтожению.