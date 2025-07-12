В МИД РФ рассказали о контактах между Путиным и лидером КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают поддерживать регулярный контакт, обмениваясь посланиями. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в северокорейском городе Вонсан.

По его словам, такой формат общения сохраняется и прерывать его никто не планирует. Также Лавров подтвердил, что личная встреча между Путиным и Кимом Чен Ыном в будущем обязательно состоится — стороны лишь должны согласовать удобные дату и место.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что визиты Ким Чен Ына в Россию или Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время не запланированы.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров совершит поездку в КНДР в период с 11 по 13 июля.

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.