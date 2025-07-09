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В МИД анонсировали визит Лаврова в КНДР

Захарова: Лавров посетит КНДР в период с 11 по 13 июля
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в период с 11 по 13 июля совершит рабочую поездку в КНДР. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Лавров 11-13 июля посетит КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — заявила она.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе шутливые высказывания в адрес Лаврова. По его словам, глава российского МИД занимает пост министра «со времен рождения Иисуса Христа», и с тех пор якобы «ничего полезного не было сказано».

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

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