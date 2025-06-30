Ким Чен Ын передал Путину и россиянам теплые пожелания через министра культуры РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял министра культуры России Ольгу Любимову, которая приехала в КНДР накануне с рабочим визитом. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, приезд главы Минкульта РФ приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Ким и Любимова провели беседу «в теплой и дружеской атмосфере» и посетили концерт.

«Ким Чен Ын... попросил министра культуры Ольгу Любимову передать его теплые пожелания уважаемому президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и всему российскому народу», — говорится в тексте заявления.

До этого министерства культуры РФ и Северной Кореи подписали план сотрудничества до 2027 года. Со стороны КНДР ключевым мероприятием станет выставка «Мансудэ» (творческого объединения северокорейских художников) на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Она начнется в середине августа и продлится месяц. А РФ организует в Пхеньяне выступления хора имени Пятницкого и театра танца «Гжель», фотовыставку «Россия» и проведет мастер-классы и просветительские лекции.

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