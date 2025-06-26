Журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР

Продюсер «Мира Белогорья» заявила, что в редакции случайно узнали о вещании в КНДР

Российский турист показал список телеканалов в гостинице КНДР — среди них только два российских: «Мир Белогорья» из Белгородской области и канал «V». Продюсер белгородского канала Елена Верещагина рассказала «Газете.Ru», что о трансляции в Северной Корее там узнали только сегодня.

«Какая честь нам выпала. На самом деле, [агентство] Sputnik, судя по всему, сигнал забирает у нас [и ретранслирует в КНДР]. Получается, мы абсолютно в этой истории неправомочны. Мы сами сегодня об этом узнали. Выяснили случайно», — сказала она.

О рейтингах своего вещания в КНДР в «Мире Белогорья» пока не знают.

До этого Telegram-канал TeleSat-INFO поделился фотографией российского туриста из северокорейской гостиницы. В списке телеканалов для иностранцев, которые можно посмотреть, есть только два российских — «Мир Белогорья» и телеканал «V». В посте отмечается, что под буквой «V» может скрываться телеканал «Ю».

Ранее Ким Чен Ын открыл новый курорт в КНДР — госагентство ЦТАК назвало это «великим, знаменательным событием, радующим всю страну», и «прелюдией к новой эпохе» государственного туризма КНДР.