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В ГД заявили, что жители Германии не разделяют желание Мерца милитаризировать ФРГ

Водолацкий: немцы не разделяют желание канцлера ФРГ милитаризировать Германию
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жители Германии не разделяют желание канцлера ФРГ Фридриха Мерца милитаризировать ФРГ.

«У Мерца недолгая судьба, потому что в процентом соотношении все больше и больше становится недовольных в Германии. И его заявления (о милитаризации ФРГ. — «Газета.Ru») не очень радуют сегодня немецкое общество. Понимая о том, какие могут быть последствия для Германии, они не хотят повторения 1945 года», — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что третья мировая война в плане милитаризации стран уже началась, но дойдет ли она «до спускового крючка», зависит от народа, чьи предки воевали на стороне нацистов.

До этого генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг подтвердил сохранение инициативы Вооруженных сил России на Украине.

По его словам, ВСУ вынуждены передислокацию на западные рубежи. Генерал добавил, что ситуация в воздушном пространстве Украины ухудшилась, особенно над крупными городами.

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

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