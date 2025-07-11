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Лавров оценил заявление Мерца об урегулировании конфликта на Украине

Лавров заявил, что Мерц окончательно решил заняться милитаризацией Германии
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца об исчерпании возможностей мирного урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о намерении руководства Германии взять курс на милитаризацию страны. Об этом во время пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Если господин Мерц считает, что мирные возможности исчерпаны, наверное, он решил окончательно <...> себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех «угроз», которые исходят от РФ», — сказал дипломат.

При этом он назвал слова немецкого канцлера «полным бредом» и выразил надежду, что здравомыслящие политики хорошо осознают данный факт.

Министр обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин неоднократно называл «чушью» высказывания западных политиков об исходящих от РФ «угрозах». Он отмечал, что таким образом власти на Западе пытаются «держать народ в повиновении» и предотвратить протесты из-за ухудшения социально-экономического положения людей.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для урегулирования украинского конфликта исчерпаны. В то же время он пообещал продолжить поддерживать борьбу Киева с «российской агрессией».

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу.

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