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Лавров уличил Мерца в цитировании начальников концлагерей

Лавров сравнил высказывания Мерца с риторикой хозяев концлагерей
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Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца отдают нацистской риторикой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Министр обратил внимание на слова немецкого политика о необходимости восстановления военного лидерства Германии в Европе и подчеркнул, что Мерц произнес фразу о том, чтобы «вновь» сделать страну ведущей военной силой, не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.

Лавров также напомнил о том, как Мерц заявил, что Израиль делает за Запад «грязную работу» в конфликте с Ираном.

«Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей, когда они предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения евреев, чтобы самим руки не марать», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что нынешняя Европа готовится к войне с Россией, как когда-то это делал Третий рейх, не скрывает этого и называет Россию страну врагом. По ее словам, европейские лидеры явно не выучили уроки истории.

Ранее Лавров оценил заявление Мерца об урегулировании конфликта на Украине.

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