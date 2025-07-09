Мерц высказался о разрешении конфликта на Украине

Дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, передает Reuters.

Он пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

До этого британский дипломат Иэн Прауд выразил мнение, что ослабление санкционного давления со стороны Запада в отношении России может стать стимулом для скорейшего разрешения конфликта на Украине. По его словам, введенные против России ограничения не смогли изменить фундаментальные принципы ее экономической модели.

7 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

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Ранее в Европе назвали условия для наступления мира на Украине.