На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров пообещал КНДР увеличение турпотока на курорт Вонсан

Лавров: власти РФ поспособствуют увеличению турпотоков на курорт Вонсан в КНДР
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Российские власти поспособствуют увеличению туристических потоков из России на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, в том числе авиасообщение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, передает ТАСС.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать», — сказал он.

11 июля Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД России приземлился в аэропорту Вонсана.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе шутливые высказывания в адрес Лаврова. По его словам, глава российского МИД занимает пост министра «со времен рождения Иисуса Христа», и с тех пор якобы «ничего полезного не было сказано».

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами