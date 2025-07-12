Лавров пообещал КНДР увеличение турпотока на курорт Вонсан

Российские власти поспособствуют увеличению туристических потоков из России на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, в том числе авиасообщение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, передает ТАСС.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать», — сказал он.

11 июля Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД России приземлился в аэропорту Вонсана.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе шутливые высказывания в адрес Лаврова. По его словам, глава российского МИД занимает пост министра «со времен рождения Иисуса Христа», и с тех пор якобы «ничего полезного не было сказано».

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.