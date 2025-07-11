Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР

ТАСС: Лавров прибыл с визитом в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Вонсана. Отмечается, что Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе шутливые высказывания в адрес Лаврова. По его словам, глава российского МИД занимает пост министра «со времен рождения Иисуса Христа», и с тех пор якобы «ничего полезного не было сказано».

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.